'Snel meer extra beveiligde rechtbanken nodig'

De extra beveiligde rechtbanken kunnen het werk nauwelijks aan. De Bunker in Amsterdam Osdorp en het Justitieel Complex op Schiphol zitten overvol. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Naves, pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor meer zittingscapaciteit. Hij is al in overleg met minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Naves waarschuwt dat 2020 een jaar wordt met "unieke uitdagingen." Er spelen complexe liquidatie- en ondermijningszaken, waarbij zware veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Na de moord op advocaat Derk Wiersum moeten advocaten, rechters en officieren van justitie beter worden beveiligd.

Verder begint op 9 maart op Schiphol het proces over het neerhalen van MH17, volgens Naves een zaak van ongekende omvang.

Politieke verdachtmakingen

In zijn nieuwjaarstoespraak hekelde daarnaast Naves de kritiek op de rechtspraak vanuit de politiek. Hij noemde de Urgenda-zaak over het klimaat. De Tweede Kamer stelde toen een werkgroep in die de toenemende invloed van rechters op de politiek onderzoekt.

Volgens Naves is die houding slecht voor de rechtsstaat. "Dan komen we op het punt dat het evenwicht binnen de trias wankelt", zei hij over de scheiding der machten, de trias politica. Naves had een duidelijk protest uit de politiek verwacht als de rechter stelselmatig verdacht wordt gemaakt.

Ondanks de grote maatschappelijke en politieke druk houden rechters het hoofd koel, vindt Naves. "Dat zou respect moeten oogsten, geen verdachtmakingen." Verder zei Naves: "Rechters schudden geen regels lukraak uit hun mouw."

Hij riep politici op om na een hen onwelgevallige uitspraak van de rechter in de spiegel te kijken. "Stop met het verschuilen achter onze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving en besluitvorming die kennelijk tekortschiet."