Wat wil Trump met Iran? 'Je merkt aan alles dat er geen strategie is'

Trump stuurt niet aan op een oorlog, zei Demmers enkele uren voordat Trump voor de camera's kwam. "Hij is altijd bereid om terug te slaan als Iran weer iets doet, ook al loopt hij daarmee risico dat het conflict uit de hand loopt. Maar daar is hij niet op uit. De VS wil graag een ander regime in Iran, maar weet dat economische sancties voldoende zijn om Iran klein te houden." Volgens haar is Trump niet bereid om een machtswisseling militair af te dwingen, simpelweg omdat hij geen oorlog wil voeren.

Achter Trumps Iran-beleid zit de langetermijnstrategie van het Pentagon, voegt Demmers toe. Soms werken de Amerikaanse strijdkrachten tijdelijk samen met vijanden, zoals in de strijd tegen Islamtische Staat. In die strijd trokken ze op met pro-Iraanse milities. Maar als zo'n tijdelijke alliantie zijn doel heeft bereikt, blijkt snel hoe broos die is. Nu IS min of meer is uitgeschakeld, steekt de oude vijandschap tussen Iran en de VS de kop weer op.

Maximale druk

Andere analisten vinden Trumps bewegingen tegenover Iran minder rationeel. Zo wijst defensiespecialist Ko Colijn van instituut Clingendael erop dat Trump vaak overhoop ligt met zijn eigen generaals, omdat hij zijn "grillige persoonlijke interpretaties" op het officiële beleid loslaat. De president luistert niet zozeer naar het Pentagon, zegt Colijn, maar eerder naar zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

"Vorig jaar verbond Pompeo in een toespraak twaalf voorwaarden aan het praten met Iran," zegt Colijn. "Dat noemde hij de Maximum Pressure Strategy. Dat waren allerlei militaire eisen. Iran moest afzien van de atoombom en zijn rakettenprogramma afbouwen. Later kwam daar de eis bij dat Iran zich goed zou gedragen op het vlak van de mensenrechten."

Volgens Colijn houdt Trump zich aan de lijn van Pompeo en heeft hij zo nu en dan hooguit een "strategische oprisping". "Hij wil geen oorlog. Dat is wellicht het enige dat hij in zijn zakdoek heeft geknoopt."