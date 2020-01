Hof draait faillissement Bram Moszkowicz terug

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het faillissement van oud-strafpleiter Bram Moszkowicz vernietigd, zegt zijn advocaat Herman Loonstein. Het hof wil niet reageren op de inhoud van het arrest en zegt dat de uitspraak morgen wordt gepubliceerd.

Moszkowicz werd half december op verzoek van onder meer de Belastingdienst persoonlijk failliet verklaard. Hij tekende daartegen beroep aan.

Volgens De Telegraaf blijkt uit het arrest van het hof dat Moszkowicz onlangs zijn totale belastingschuld heeft afgelost. De fiscus zou zich daarom niet langer verzetten tegen vernietiging van het faillissement. Advocaat Loonstein wil daar tegen de NOS vanwege privacyredenen niets over kwijt, maar zegt dat het hof heeft geoordeeld dat er geen reden was om een faillissement in stand te houden.

Moszkowicz wil weer advocaat zijn

Door zijn bankroet kon Moszkowicz de afgelopen weken niet over zijn eigen geld of bezittingen beschikken. Ook was zijn poging om weer als advocaat aan de slag te kunnen kansloos. Hij had in november een verzoek daartoe ingediend bij de Orde van Advocaten. "Zolang je failliet bent, kan je geen advocaat zijn", zegt Loonstein.

Moszkowicz (59) werd in 2013 definitief 'van het tableau geschrapt', waardoor hij niet meer als advocaat mag werken. Dat had verschillende redenen: zo liet hij zich grote bedragen in cash betalen zonder dat te melden en waren zijn bedrijfsvoering en administratie niet op orde.

Sindsdien was Moszkowicz werkzaam als juridisch adviseur bij een advocatenkantoor in Hilversum. Ook trad hij vaak op in de media als strafrechtdeskundige en was hij enige tijd actief in de politiek.