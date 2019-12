Oud-advocaat Bram Moszkowicz persoonlijk failliet verklaard

Oud-advocaat Bram Moszkowicz is persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigt de rechtbank Midden-Nederland na berichtgeving in De Telegraaf. Een woordvoerder wil niet ingaan op de zaak, omdat het om een individueel geval gaat. Het faillissement, dat is aangevraagd door onder meer de Belastingdienst, zal later vandaag worden bijgeschreven in het Curatele- en bewindregister (CCBR).

Advocaat Marco Guit van AMS Advocaten is benoemd tot curator, meldt het kantoor op zijn website. Bij een faillissement kan iemand niet meer beschikken over zijn eigen geld of bezittingen. Moszkowicz had vorige maand bij de Orde van Advocaten het verzoek ingediend om weer als advocaat aan de slag te mogen, maar met zijn persoonlijke faillissement is het zeer onzeker of dat gaat lukken.

Hij moet opnieuw voor de raad van discipline verschijnen, die hem in 2013 voor het leven van het tableau schrapte. Eerder werden zijn kantoor en zijn persoonlijke vennootschap failliet verklaard.

Grote bedragen cash

De oud-strafpleiter moest in 2012 stoppen als advocaat om verschillende redenen: hij liet zich grote bedragen in cash betalen zonder dat te melden bij de Orde en zijn bedrijfsvoering en administratie waren niet op orde. Zo diende hij geen jaarrekeningen in bij de Kamer van Koophandel.

Ook liet hij na om de voor advocaten verplichte bijscholing te volgen en wees hij zijn cliënten niet op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, een belangrijke verplichting voor een advocaat. Vijf cliënten hadden een klacht tegen hem ingediend.

Sindsdien was Moszkowicz werkzaam als juridisch adviseur bij een advocatenkantoor in Hilversum. Ook trad hij vaak op in de media als strafrechtdeskundige en was hij enige tijd actief in de politiek.