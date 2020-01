Burgemeester wil landelijk verbod op messen na dodelijke steekpartij

Burgemeester Rijpstra van de Friese gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, pleit voor een landelijk verbod op messen in de openbare ruimte. In zijn eigen gemeente stelt hij sowieso een verbod in. Dat doet hij naar aanleiding van de steekpartij van twee weken geleden waardoor de 16-jarige Roan om het leven kwam.

De burgemeester realiseert zich dat handhaving van een verbod lastig is. "Maar als je iets zegt, moet je het ook doen", zegt hij. "We moeten goede afspraken maken met de politie en het Openbaar Ministerie, zodat de politie ook preventief mag fouilleren."

Rijpstra zegt dat hij er lang over heeft nagedacht of hij geen schijnveiligheid creëert. "Burgemeesters kunnen dit soort maatregelen invoeren. Ik wil daar gebruik van maken omdat het kan bijdragen aan de veiligheid in bepaalde gebieden."

Maatregel van bovenaf

Maar Rijpstra wil ook dat de Tweede Kamer in debat gaat met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Hij moet kijken of we landelijk dezelfde regels kunnen toepassen. Misschien een maatregel van bovenaf voor alle gemeenten. Nu kan een gemeente zelf besluiten of ze een verbod op messen wil, maar een dergelijk incident kan ook gebeuren in een gemeente waar nooit eerder iets is gebeurd."

Op dit moment zijn vlindermessen, valmessen, stiletto's en messen met dubbele snijkant al verboden. Inklapbare messen met één snijkant met een totale lengte tot 28 centimeter zijn niet verboden.

Na de steekpartij werden een 15-jarige jongen uit Gorredijk en een 14-jarige jongen uit Drachten opgepakt. De rechtbank in Leeuwarden beslist vandaag of de twee langer in voorarrest blijven.