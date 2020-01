Dodental van mazelenepidemie Congo boven de 6000

Door de uitbraak van mazelen in Congo zijn inmiddels meer dan 6000 mensen overleden. Daarmee heeft de epidemie in Congo volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al bijna drie keer zo veel levens geëist als de ebola-uitbraak, die wereldwijd veel meer aandacht kreeg.

Sinds begin vorig jaar zijn in Congo zo'n 310.000 mensen besmet geraakt met mazelen. Er bestaat al tientallen jaren een vaccin tegen de ziekte, maar veel Congolezen zijn niet ingeënt. Met name in afgelegen gebieden en in regio's waar militante groepen actief zijn is de vaccinatiegraad laag.

De WHO zegt dat er meer geld nodig is om de mazelenepidemie te lijf te gaan. De organisatie wil de komende zes maanden vooral kinderen tussen de 6 en 14 jaar vaccineren en heeft daarvoor 40 miljoen dollar nodig.