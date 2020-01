Rotterdam als eerste van grootste steden voor algeheel vuurwerkverbod

Rotterdam is als eerste van de vier grote steden voor een algeheel vuurwerkverbod. De VVD in Rotterdam is nu ook voor een vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling. Daarmee is er in de gemeenteraad voor het eerst een meerderheid voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Eigenlijk wil de VVD-afdeling alleen een afsteekverbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen, maar omdat de Algemene Plaatselijke Verordening geen onderscheid maakt in soorten vuurwerk, steunt de afdeling een algeheel verbod. "Zodra door het kabinet is besloten tot het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen, kan wat de Rotterdamse VVD betreft daarna toegestaan vuurwerk ook weer in Rotterdam worden afgestoken."

Wetteloosheid

Aanleiding voor deze standpuntwijziging zijn de "zoveelste" incidenten en het geweld bij de afgelopen jaarwisseling, schrijft de VVD-afdeling op zijn website. Volgens de partij veroorzaakt vuurwerk ieder jaar veel overlast en verwondingen en zorgt het in verschillende wijken voor een "sfeer van wetteloosheid", waarbij auto's en containers in brand worden gestoken.

Zwaarwegend is ook de oproep van de politie en andere hulpverleners. "Wij staan pal voor de mannen en vrouwen die voor onze veiligheid loodzwaar werk verrichten."

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk, al is het nog onduidelijk welk vuurwerk daaronder moet vallen. VVD en CDA zijn tegen een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, net als de PVV.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff maakte vandaag bekend dat hij "niet doof en blind" is voor oproepen van burgemeesters, oogartsen en hulpverleners. Hij stelt vast dat maatregelen in de afgelopen jaren om de overlast te beperken niet genoeg zijn om "alle ellende" te voorkomen. "Nadat we alles hebben afgewogen, nemen we de beslissingen die we noodzakelijk vinden. Niet eerder."