Dijkhoff: VVD niet doof voor oproepen vuurwerkverbod

De kans bestaat dat de VVD uiteindelijk toch instemt met een verbod op riskant vuurwerk. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schrijft op Facebook dat hij "niet doof en blind" is voor de oproepen van burgemeesters, oogartsen en hulpverleners. Ook steeds meer Nederlanders zijn voorstander van een verbod.

"Ik snap heel goed dat je er klaar mee bent, als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, als je jezelf niet meer veilig voelt in je eigen buurt. Ik voel dat eerlijk gezegd ook."

"Binnen mijn partij wordt er op dit moment stevig over vuurwerk en veiligheid gediscussieerd", stelt Dijkhoff. "Dat heb je met liberalen. Onze fractie stopt nooit met nadenken."

Tot nu toe verzette de VVD zich tegen een verbod. Sinds gisteren is er echter een krappe meerderheid in de Tweede Kamer die knalvuurwerk en vuurpijlen wil verbieden.

Opgefokt sfeertje

Dijkhoff schrijft dat hij zelf gelooft dat vuurwerk bijdraagt aan een opgefokt sfeertje tijdens de jaarwisseling. Hij wijst erop dat er de afgelopen jaren al veel maatregelen zijn genomen om de overlast te beperken, zoals verkoopbeperkingen en het instellen van vuurwerkvrije zones. "Helaas is het kennelijk niet genoeg om alle ellende te voorkomen."

"Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk", schrijft Dijkhoff. Maar als het toch tot een verbod komt, dan moet dat wat hem betreft werkelijk helpen om de agressie en het letsel te verminderen.

De fractievoorzitter wil in ieder geval grondig nadenken over de juiste balans tussen veiligheid en het in stand houden van de vuurwerktraditie. "Nadat we alles hebben afgewogen, nemen we de beslissingen die we noodzakelijk vinden. Niet eerder."