Na jarenlange zoektocht groot olieveld gevonden voor Surinaamse kust

De Amerikaanse en Franse oliebedrijven Apache en Total hebben op grote diepte op 150 kilometer van de Surinaamse kust olie gevonden. De olie werd aangetroffen bij proefboringen tot 6900 meter diepte.

Volgens beide bedrijven, die elk een belang van 50 procent hebben in een samenwerkingsverband, gaat het om aanzienlijke hoeveelheden en zijn de vooruitzichten op commerciële winning goed. De taxatie van de winbare voorraden is nog aan de gang. Op de effectenbeurs van New York steeg het aandeel Apache in reactie op het nieuws ruim 17 procent in waarde.

President Bouterse sprak op een persconferentie van een historisch moment, waardoor een eind kan komen aan de negativiteit rond Suriname. Volgens hem moeten de Surinamers nu het hoofd koel houden en kijken hoe de oliewinning gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van Suriname.

Zoektocht voor de kust

Op het Surinaamse vasteland wordt al op beperkte schaal olie gewonnen. De Staatsolie Maatschappij Suriname maakte daarmee in 2018 100 miljoen dollar winst.

Sinds het eind van de vorige eeuw wordt ook naar olie gezocht voor de kust. In 2001 stopte een consortium met Shell daarmee omdat de olie op te grote diepte zou liggen.

De zoektocht naar olie voor de Surinaamse kust werd sinds 2016 gestimuleerd door grote vondsten voor de kusten van buurland Guyana. Daar liggen minstens drie miljard vaten ruwe olie.

Geologen denken dat een veelvoud daarvan, naar schatting dertien miljard vaten, nog voor de kusten van Guyana en Suriname gevonden kan worden. Verschillende oliemaatschappijen en consortia hebben voor de kust van Suriname velden toegewezen gekregen waar ze boringen mogen verrichten.

Grote voorraden

Directeur Elias van het Surinaamse staatsoliebedrijf zegt dat hij niet echt verrast is door de olievondst. De vraag was volgens hem niet of er olie zou worden gevonden, maar wanneer. Elias heeft steeds gezegd dat hij ervan overtuigd was dat de vondst van grote olievoorraden slechts een kwestie van tijd was.



Het kan nog jaren duren voordat er daadwerkelijk olie gewonnen gaat worden. In Guyana kwam pas vorige maand de eerste olie aan land, terwijl al bijna vier jaar geleden reusachtige olievoorraden werden gevonden.