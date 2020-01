Geldwisselkantoor GWK Travelex slachtoffer van ransomware, website offline

Geldwisselaar GWK Travelex is wereldwijd getroffen door een ransomware-aanval. Vanwege de aanval is de website al sinds het begin van het jaar offline en kunnen klanten online geen vreemde valuta bestellen.

Bij ransomware worden bestanden ontoegankelijk gemaakt door hackers om het slachtoffer tot betaling te dwingen.

GWK Travelex zei eerder dat het bedrijf last heeft van een virus. "Om data te beschermen en verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we meteen al onze systemen offline gehaald", zegt het bedrijf op Facebook. "Er is geen indicatie dat persoonlijke informatie van klanten is buitgemaakt."

Op de website zegt het bedrijf dat de site offline is vanwege "gepland onderhoud".

Politie ingeschakeld

De politie in Londen zei vandaag tegen de BBC dat hun cybercrimeteam een ransomware-aanval onderzoekt bij een valutawisselaar. Travelex zegt in de zaak samen te werken met de politie, IT-specialisten en cybersecurity-experts.

Volgens de BBC hebben de hackers een deadline gesteld om het bedrijf te dwingen tot het betalen van een geldbedrag. Het is niet bekend hoeveel er wordt geëist. In de fysieke winkels van het bedrijf kunnen klanten nog wel gewoon geld wisselen.

In Nederland werd twee weken geleden de Universiteit Maastricht getroffen door ransomware. Volgens universiteitsblad Observant heeft de universiteit een paar ton betaald aan de hackers.