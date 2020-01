Wie zou doelwit van een Iraanse vergeldingsactie kunnen worden?

"Geen Amerikaanse militair, geen Amerikaans politiek centrum, geen Amerikaanse basis en geen Amerikaans schip is veilig", zei de Iraanse generaal Hossein Dehghan in een interview met CNN.

De mogelijke doelwitten blijven zelfs niet beperkt tot de tienduizenden Amerikaanse militairen in de regio. Want de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde riep vandaag juist op tot het "in brand steken" van alle plekken die door de VS worden gesteund. Met Israël voorop. Een ander doelwit zou Saudi-Arabië kunnen zijn, want dat land is naast Israël de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in het Midden-Oosten.

Extra veiligheidsmaatregelen

De Amerikanen houden er rekening mee dat Iran snel tot actie overgaat. Daarom worden duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten gestuurd om de aanwezige bases beter te beschermen. Al kort na de aanslag op Soleimani kondigde de VS aan de strijd tegen IS en het trainen van Iraakse troepen voorlopig te staken. In plaats daarvan zetten de Amerikanen zich schrap.

De belangrijkste Amerikaanse bases in de regio zijn namelijk kwetsbaar. Amerikaanse luchtoperaties in het hele Midden-Oosten worden gecoördineerd vanuit de al-Udeid luchtmachtbasis in Qatar. Die basis is ruim binnen bereik van Iraanse raketten, net als de thuishaven van de vijfde vloot van de Amerikaanse marine, in Bahrein. Onduidelijk is of de Iraniërs bereid zijn verdere escalatie te riskeren door een aanslag op een van deze doelen te plegen.

Naast de troepenverplaatsingen heeft Washington de commerciële scheepvaart in de hele regio gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen. En ook andere landen zijn maatregelen aan het nemen. Duitsland verplaatst een deel van de eigen troepen van Irak naar andere landen in de regio. Nederland heeft een trainingsmissie in Irak opgeschort. En de Filipijnen evacueren duizenden burgers uit het Midden-Oosten, waar zij veelal als laagbetaalde arbeiders werken.

Ondertussen roept de VN-gezant voor Irak, Jeanine Hennis, op tot kalmte. Na de uitschakeling van Soleimani vreest zij voor een burgeroorlog tussen de verschillende religieuze en etnische groeperingen in Irak. De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld spreekt van een "fragiele situatie".