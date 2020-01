24 arrestaties in Australië voor opzettelijk brandstichten

In de Australische deelstaat New South Wales zijn sinds de bosbranden begin november uitbraken 24 mensen gearresteerd voor brandstichting, meldt de politie. In totaal 183 mensen moeten voor de rechter komen in verband met de bosbranden.

Een aantal heeft zich niet aan het bevel gehouden geen vuur te maken, anderen hebben ondanks een verbod een brandende sigaret of lucifer weggegooid op het uitgedroogde land. Op brandstichting of onachtzaamheid staan celstraffen tot 21 jaar. Volgens de politie kunnen de straffen uiteenlopen van een waarschuwing tot strafrechtelijke vervolging.

Correspondent Eva Gabeler zegt dat het vaak onoplettende tieners zijn, die niet beseffen hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een kampvuurtje. "Ze worden verantwoordelijk gehouden voor wat ze hebben gedaan."

Groter dan Nederland

Bij de branden zijn tot nu toe 24 mensen om het leven gekomen en meer dan 2000 huizen verloren gegaan, maakte premier Morrison bekend. Meer dan 49.500 vierkante kilometer land is volgens hem in vlammen opgegaan. Dat is een gebied ruim groter dan Nederland (41.500 km2).

"Voor het eerst in dagen heeft het een klein beetje geregend, maar er is 200 millimeter nodig om zoden aan de dijk te zetten", zegt Gabeler. "Volgens de brandweer wordt het hierdoor alleen maar moeilijker om stukken grond gecontroleerd te laten afbranden. Dat gebeurt op rustige dagen, zodat straks grotere branden niet overslaan naar een groot gebied. Daar is het nu iets te vochtig voor. Vanaf donderdag wordt het weer ontzettend warm. Een slecht teken."

Grote donaties

De universiteit van Sydney heeft een schatting gemaakt van het aantal dieren dat slachtoffer is geworden van de branden en komt uit op zo'n 480 miljoen alleen al in de deelstaat New South Wales. "Vitale leefgebieden als bossen en natuurparken zijn verschroeid. Pas als de bosbranden helemaal voorbij zijn, kunnen we de echte schade opmaken", zegt een onderzoeker.

Over de hele wereld wordt geld opgehaald. Het Australische Rode Kruis heeft tot nu toe 12 miljoen euro ingezameld, beroemdheden als zangeres P!nk, actrice Nicole Kidman en haar man, zanger Keith Urban, hebben ieder een half miljoen Australische dollars toegezegd en acteur Chris Hemsworth een miljoen. Ook iemand die zich de Naked Philanthropist noemt op Instagram haalt met haar actie veel geld op.

Dat geld is bestemd voor noodopvang en eerste levensbehoeften als water, voedsel en toiletartikelen voor mensen die hun huis ontvlucht zijn.

"En bij verzekeraars zijn al schadeclaims ter waarde van 700 miljoen Australische dollar ingediend. Gisteren stond dat bedrag nog op 400 miljoen", zegt Eva Gabeler.