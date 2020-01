'Duitsland haalt troepen deels weg uit Irak'

Duitsland haalt een deel van zijn troepen weg uit Irak. Ze gaan naar Jordanië en Koeweit, melden Duitse media. Van een volledige terugtrekking uit het land zou vooralsnog geen sprake zijn, maar de ministers Kramp-Karrenbauer (Defensie) en Maas (Buitenlandse Zaken) zijn niet van plan om troepen in het land te houden als Bagdad daar geen prijs op stelt, schrijven ze in een brief aan de Bondsdag waaruit persbureau DPA citeert.

Duitsland heeft nu zo'n 120 militairen in Irak, als onderdeel van de anti-IS-missie. Bijna dertig van hen verblijven in Taji, dat ten noorden van Bagdad ligt. De militairen daar zouden vertrekken en ook gaan enkele militairen uit de hoofdstad weg. In Koerdische gebied zitten nog zo'n 90 Duitsers.

Aanleiding voor de gedeeltelijke verplaatsing zijn de spanningen die zijn ontstaan na de liquidatie door de Verenigde Staten van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij werd gedood bij een drone-aanval bij de luchthaven van Bagdad; de VS zegt dat Soleimani een acuut gevaar vormde voor Amerikanen. In Iran is woedend gereageerd.

Nederlandse trainingen opgeschort

De Duitse minister Maas zei eerder dat Duitsland alleen blijft als de Iraakse regering dat wil. Het Iraakse parlement nam dit weekend een motie aan waarin staat dat alle buitenlandse troepen het land moeten verlaten. De regering in Bagdad heeft nog geen officieel standpunt ingenomen.

Het Nederlandse kabinet heeft voorlopig nog niet besloten tot een terugtrekking, blijft uit een Kamerbrief van gisteravond. Wel zijn militaire trainingen opgeschort. De Nederlandse Defensie-minister Bijleveld zei gisteravond in tv-programma Op1 dat ze nauw overleg heeft met haar Europese bondgenoten, met name Frankrijk en Duitsland.