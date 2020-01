Meerderheid CDA- en VVD-burgemeesters grotere gemeenten wil verbod op vuurwerk

Het overgrote deel van de CDA- en VVD-burgemeesters in de honderd grootste gemeenten in Nederland wil een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de circa 25 burgemeesters waarmee de NOS contact had, waren er maar twee die een vuurwerkverbod niet nodig vonden.

De VVD en het CDA in de Tweede Kamer zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het CDA wil wel een eind maken aan zware vuurpijlen.

Maar de meeste burgemeesters van deze partijen zijn wel degelijk voor een gedeeltelijk verbod op vuurwerk. "Dat is namelijk waar we knallende koppijn van krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Al jarenlang en steeds heftiger", zei burgemeester Schuiling (VVD) van Groningen in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij pleit, net als elf andere burgemeesters, voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.

Over de grenzen van acceptatie en tolerantie heen

Negen CDA- en VVD-burgemeesters gaan nog een stap verder en willen een totaalverbod op consumentenvuurwerk in Nederland. "De negatieve gevolgen van vuurwerk gaan over grenzen van acceptatie en tolerantie heen", zegt burgemeester Lucas Bolsius (CDA) van Amersfoort. Hij wil graag met de andere burgemeesters overleggen over de meest effectieve aanpak om zo'n verbod te handhaven. "Hoe kan bijvoorbeeld een landelijk verbod op vuurwerk worden gehandhaafd als in aangrenzende landen wel vuurwerk te koop is?"

De gemeenten Gooise Meren en Haarlemmermeer werken met vuurwerkvrije zones en zijn daar tevreden over. Alkmaar doet dat ook, maar overweegt strengere maatregelen voor de volgende jaarwisseling. Of die er komen is afhankelijk van een uitgebreide evaluatie van de jaarwisseling 2019-2020. Ook Venlo vindt het te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

Tweede Kamer

Eerder vandaag werd duidelijk dat er nu ook een meerderheid is in de Tweede Kamer die een eind wil maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50 Plus, SGP, DENK en de eenmansfractie van het Kamerlid Van Kooten-Arissen; in totaal 76 zetels.