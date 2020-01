Nieuwe beschuldigingen tegen Weinstein op eerste dag van rechtszaak

Op de eerste dag van de rechtszaak tegen Harvey Weinstein in New York heeft justitie in Los Angeles nieuwe aanklachten tegen de gevallen filmproducent bekendgemaakt. Dat betekent dat hem, na de rechtszaak aan de oostkust, ook een proces aan de westkust te wachten staat.

In de nieuwe aanklachten wordt de 67-jarige Weinstein beschuldigd van het verkrachten van een vrouw en het aanranden van een andere vrouw in 2013, tijdens de week van de Oscars.

"Wij zijn ervan overtuigd dat hij zijn macht en invloed heeft gebruikt om toegang te krijgen tot zijn slachtoffers en zo zijn misdaden kon plegen", zegt de openbaar aanklager.

Hotelkamer

Weinstein verschafte zich toegang tot de hotelkamer van een van de vrouwen en verkrachtte haar, zegt justitie. Een dag later zou hij een andere vrouw hebben misbruikt in haar hotelkamer in Beverly Hills. Hij dwong een van de slachtoffers onder meer tot orale seks, zegt justitie.

De aanklachten lieten zo'n twee jaar op zich wachten, omdat de twee vrouwen terughoudend waren met het vertellen van hun verhaal. Aanklagers zijn nog bezig met het onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel misbruik van drie andere vrouwen, maar kunnen daarover nog niets bekendmaken omdat het onderzoek nog loopt.

De advocaten van Weinstein hebben nog niet gereageerd op de nieuwe beschuldigingen.

Rollator

Vandaag begon de rechtszaak tegen Weinstein in New York, ruim twee jaar na de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik. Die waren het begin van de #MeToo-beweging. Tientallen vrouwen beschuldigen hem van onder meer verkrachting, aanranding, intimidatie en ongewenste intimiteiten. Twee vrouwen zullen in New York tegen hem getuigen.

Weinstein zegt dat hij onschuldig is en dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde. Als hij wordt veroordeeld, kan hij levenslang achter de tralies verdwijnen.

Hij kwam de rechtbank vandaag binnen met hulp van een rollator. Hij zou onlangs aan zijn rug zijn geopereerd.