Na #MeToo wordt de verdediging van Weinstein een hele kluif

Het wordt een hels karwei om juryleden te vinden die niet bevooroordeeld zijn tegen Harvey Weinstein. Dat zeggen New Yorkse strafadvocaten tegen de NOS. Vandaag begint in New York de rechtszaak tegen de 67-jarige filmproducent, ruim twee jaar na de eerste beschuldigingen tegen hem.

Meer dan honderd vrouwen beschuldigen Weinstein van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie en ongewenste intimiteiten. Weinstein zegt dat hij onschuldig is en dat de seksuele handelingen met wederzijdse instemming gebeurden.

Nachtmerrie voor de verdediging

Slechts twee van de vrouwen die Weinstein beschuldigen, zullen ook officieel tegen hem getuigen. "Toch is de zaak een nachtmerrie voor de verdediging", vindt Mark Bederow, een strafadvocaat die zijn carrière begon als assistent openbare aanklager in New York.

"Het wordt extreem moeilijk vanwege de continue stroom negatieve publiciteit de afgelopen twee jaar. Het hele klimaat dat is geschapen door #MeToo is zeer ongunstig voor Weinstein." Als de voormalig Hollywood-producer schuldig wordt bevonden, kan hij tot levenslang worden veroordeeld.

Zo kwam Weinstein vandaag aan bij de rechtbank: