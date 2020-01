Zaak tegen #MeToo-verdachte Harvey Weinstein gaat beginnen

Afgelopen oktober ontstond er even reuring rond Weinstein toen hij werd aangesproken en uitgescholden door drie vrouwen. Dat gebeurde op een avond voor jonge acteurs in een New Yorkse bar.

"Ik sta hier gewoon voor de neus van een verkrachter en niemand doet of zegt iets?!", zei een van hen. Twee van de vrouwen werden het café uit gezet.

Miljoenen voor slachtoffers

Weinstein wordt niet alleen in zijn thuisstaat New York strafrechtelijk vervolgd. In Los Angeles onderzoekt het Openbaar Ministerie acht beschuldigingen aan zijn adres en er lopen ook civiele zaken tegen de ex-filmbons.

In een van die civiele zaken kwam het recent tot een schikking. Dat ging om 25 miljoen dollar voor meer dan dertig slachtoffers. Die miljoenen hoeft hij overigens niet zelf op te hoesten, verzekeringsbedrijven nemen dat op zich. Weinstein hoeft ook geen schuld te bekennen.

The New York Times

De zaak tegen Weinstein kwam twee jaar geleden aan het rollen toen twee verslaggevers van The New York Times en journalist Ronan Farrow beschuldigingen van seksueel geweld naar buiten brachten.

Nieuwsuur sprak in oktober met Farrow, die een boek schreef over de zaak