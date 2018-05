Boosheid, verwarring en ongeloof bij ex-vrouw Harvey Weinstein

"Soms ben ik boos, soms verward, soms kan ik het haast niet geloven. En soms moet ik gewoon huilen om mijn kinderen."

Georgina Chapman (42), binnenkort de ex van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, heeft voor het eerst met de media gesproken over de beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie van meer dan honderd vrouwen tegen Weinstein.

"Ik was vernederd en gebroken", zegt Chapman in een interview met het Amerikaanse modetijdschrift Vogue.

Chapman was verbijsterd over de onthullingen over het wangedrag van haar man. Die gingen in eerste instantie over een periode voordat ze Weinstein had ontmoet, maar later meldden zich meer vrouwen met soortgelijke ervaringen. "Er kwamen steeds meer verhalen en ik realiseerde me dat dit geen incident was. Toen wist ik dat ik met de kinderen weg moest gaan."