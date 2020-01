Incident met stier als in Maashorst zeldzaam, maar risico is er altijd

Wilde grazers die ongewenst gedrag vertonen - zoals Linnartz dat noemt - worden door bosbeheerders verwijderd. "Dat is een continu proces. Die dieren gaan dan naar de slager."

Het beheer van de Maashorst laat weten dat beheerders ter plekke zijn om de kudde te observeren en rangers zijn ingezet om extra toezicht te houden. "We hebben inmiddels een vermoeden om welk dier het gaat. Mocht dit dier inderdaad verontrustend gedrag vertonen, dan wordt het zo snel mogelijk verwijderd uit de kudde."

'Nemen dit zeer serieus'

De dieren die zich bevinden rondom de plek van het incident, zijn op een tijdelijke vangwei gezet en afgezonderd van publiek. "We nemen de situatie zeer serieus en beraden ons op eventuele verdere maatregelen. Voor ons staat de veiligheid van onze bezoekers voorop", zegt Hans Vereijken, voorzitter bestuurlijke regie van het natuurgebied.

Het afrasteren van een gebied of oversteekplekken maken voor de dieren, zouden mogelijke maatregelen kunnen zijn. "Of begroeiing weghalen, zodat bezoekers en runderen niet meer onverwachts oog in oog komen te staan. Of zorgen dat de waarschuwingsborden duidelijker zichtbaar zijn. Daar gaan we de komende tijd goed naar kijken", zegt Vereijken.

Helemaal stoppen met begrazing lijkt hem zeer onwaarschijnlijk. "Er is al vijftig jaar begrazing in de Maashorst en ik kan me niet voorstellen dat we daarmee stoppen."

Weinig incidenten

Hoewel er altijd een risico is, komen incidenten met grote grazers relatief weinig voor. Stichting Ark Natuurontwikkeling heeft in 2017 onderzoek (.pdf) gedaan naar de veiligheid en risico's in natuurgebieden waar paarden, runderen en wisenten leven. Uit een inventarisatie van het aantal ongevallen met grote grazers waarna mensen naar een ziekenhuis of EHBO-post moesten, blijkt dat er in de periode 2006 tot 2016 vijftien ongevallen zijn geregistreerd.

"Vergeleken bij het grote aantal begrazingsterreinen en de talloze dagelijkse ontmoetingen tussen grote grazers en publiek is dit aantal gering te noemen", schrijft de stichting in het rapport. In elf van de vijftien gevallen zouden de gedupeerden op minder dan 25 meter van de grazers hebben gestaan. De incidenten leidden bij mensen onder meer tot open wonden, inwendige bloedingen en gebroken botten.