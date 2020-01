Man ernstig gewond na aanval door stier in natuurgebied

In Uden is vanmiddag een 63-jarige man ernstig gewond geraakt bij een aanval van een stier. Omroep Brabant schrijft dat het slachtoffer gespietst is door de stier en enkele meters in de lucht is gegooid.

Waarom de stier hem aanviel, is niet duidelijk. Volgens onbevestigde berichten kwam het slachtoffer te dichtbij omdat hij een foto wilde maken.

Het incident gebeurde in de bossen aan de Karlingerweg. De bossen maken deel uit van het natuurgebied Maashorst, dat zich uitstrekt over de gemeenten Uden, Oss, Landerd en Bernheze.

In het gebied lopen kuddes grote grazers als de wisent en de tauros. Bezoekers wordt aangeraden om 50 meter afstand te bewaren van de dieren en de kuddes niet te doorkruisen.