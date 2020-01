Kamer: begrip voor stilleggen missies in Irak

In de Tweede Kamer is begrip voor het stil leggen van de Nederlandse trainingsmissie in Noord-Irak. Er leven ook vragen, maar de meeste Kamerleden vinden de veiligheid van mensen ter plekke voorop staan.

Gezien alle ontwikkelingen in de regio pleiten Kamerleden vooral voor rust en kalmte.

"We moeten nu het hoofd koel houden en geen overhaaste conclusies trekken", zegt VVD-Kamerlid Koopmans. "Laten we in gesprek blijven en geen emotionele beslissingen nemen", vindt CDA-Kamerlid Van Helvert.

Gisteren besloot de commandant van de anti IS- coalitie al het trainen van Iraakse commando's in Bagdad op te schorten. Vandaag werd bekend dat ook de missie in Noord-Irak is stilgelegd vanwege de veiligheid.

Politiek onduidelijk

De Nederlandse militairen blijven voorlopig wel in Irak gestationeerd. Zolang politiek onduidelijk is hoe het verder gaat in Irak vindt een meerderheid in de Kamer een pas op de plaats het beste.

De SP, al langer tegenstander van de aanwezigheid van militairen ter plekke, pleit wel voor een "onmiddellijk vertrek van alle aanwezigen". Kamerlid Karabulut: "De minister moet de Nederlandse militairen terughalen, uit respect voor de wens van het Iraakse parlement. De missie had al eerder opgeschort moeten worden vanwege de onderdrukking van vreedzame demonstranten door het veiligheidsapparaat".SP en D66 willen snel duidelijkheid van minister Blok over hoe het nu verder moet.

Gerichte Amerikaanse raketaanval

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten de resolutie te bestuderen waarin het Iraakse parlement zich uitspreekt tegen militaire aanwezigheid van andere landen in Irak. De resolutie is het antwoord van het Iraakse parlement op de gerichte Amerikaanse raketaanval vrijdag in Bagdad, waarbij de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Muhandis werden gedood.

Vrijwel alle partijen in de Kamer noemen de oproep tot overleg van de Europese leiders verstandig.

Partijen, waaronder GroenLinks en CDA, benadrukken dat de diplomatieke lijn met Irak open moet blijven. "We zitten daar op verzoek van Irak", aldus CDA-Kamerlid van Helvert. Groen-Links Kamerlid van Ojik noemt het "logisch dat de training stopt als die niet gewenst is".

Komende zaterdag spreken de Duitse Bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin over de situatie in het gebied.