Iraakse parlement wil dat Amerikaanse militairen vertrekken

Het Iraakse parlement heeft zich in een resolutie in een buitengewone vergadering uitgesproken tegen militaire aanwezigheid van andere landen in Irak. Aanleiding zijn de Amerikaanse bombardementen op Iraaks grondgebied, zoals afgelopen vrijdag, toen de VS een vliegveld in Bagdad bombardeerde en daarmee de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Muhandis liquideerde.

De resolutie is niet bindend, wat wil zeggen dat de Iraakse regering er niet in mee hoeft te gaan. Wel sprak premier Abdul-Mahdi zich al sterk uit tegen de militaire aanwezigheid van Amerika in Irak. Hij zei verder dat Muhandis, leider van de sjiitische militie Kataib Hezbollah, een belangrijke rol speelde bij het in de hand houden van Iraakse milities. Volgens hem is de VS sinds de terugtrekking uit het atoomakkoord met Iran bezig met een 'voor ons of tegen ons-beleid'.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege de herhaaldelijke Amerikaanse luchtaanvallen op Iraaks grondgebied. Het ministerie veroordeelt de aanvallen als een "flagrante schending" van de Iraakse soevereiniteit en van afspraken van de internationale coalitie.

Steun aan Iraaks leger stopgezet

Vandaag werd ook bekend dat de door Amerika geleide coalitie het trainen van het Iraakse leger in de strijd tegen IS voorlopig stopzet vanwege raketaanvallen op bases waar de troepen verblijven. De coalitie blijft wel de bases met zijn eigen troepen verdedigen, staat in een verklaring.

"Herhaaldelijke raketaanvallen in de afgelopen twee maanden door elementen van Kataib Hezbollah hebben aan leden van Iraakse veiligheidsdiensten en Amerikaanse burgers het leven gekost." Kataib Hezbollah is de sjiitische militie die door de VS verantwoordelijk wordt gehouden voor raketaanvallen op Amerikaanse bases in Irak.

Volgens de leider van de door Iran gesteunde Libanese terreurorganisatie Hezbollah, Hassan Nasrallah, markeert de liquidatie van Soleimani een nieuwe fase in het Midden-Oosten. "Niet alleen voor Iran of Irak, maar voor de hele regio", zei hij. Nasrallah sprak dreigende taal. Hij noemde Amerikaanse bases en oorlogsschepen als mogelijke doelen voor wraakacties.

In Iran zijn honderdduizenden mensen op de been om afscheid te nemen van generaal Soleimani: