Waarschuwingsbrieven afgegeven bij twee bedrijven in Amsterdam

Bij twee bedrijven in Amsterdam zijn waarschuwingsbrieven afgegeven. De politie neemt de brieven mee in het onderzoek naar bombrieven die de afgelopen dagen op verschillende adressen zijn aangetroffen.

Een autobedrijf kreeg de waarschuwingsbrief zaterdag binnen, een bedrijf in het centrum van de stad ontdekte de brief vandaag. De politie maakt de namen van de bedrijven niet bekend.

Bombrieven en waarschuwingsbrieven

Volgens de politie hebben alle bedrijven die de afgelopen dagen een bombrief ontvingen, daarna ook een waarschuwingsbrief ontvangen. De politie verspreidde afgelopen vrijdag een foto van zo'n brief. In de brieven staat informatie over de daders.

Gisteren werd in het postsorteercentrum van PostNL in Rotterdam nog een bombrief gevonden. Eerder ontving onder meer een filiaal van ABN Amro in Maastricht alleen een waarschuwingsbrief.

Bij verschillende bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Utrecht zijn sinds vorige week bombrieven gevonden. In totaal gaat het om tien waarschuwingsbrieven en zes enveloppen met explosieven. Op de brieven staat dat ze afkomstig zijn van het Centraal Invorderings Bureau in Rotterdam. Maar dat bureau heeft er niets mee te maken.