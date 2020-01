Opnieuw bombrief gevonden, nu bij postsorteercentrum Rotterdam

Bij een postsorteercentrum van PostNL in Rotterdam is een bombrief aangetroffen. Het is de achtste bombrief die in korte tijd wordt gevonden.

Een medewerker vond in het sorteercentrum aan de Terbregseweg een retourzending die eruit zag als eerdere bombrieven. De envelop had een verdikking en een sticker met de adresgegevens van het Centraal Invorderings Bureau.

De Explosieven Opruimingsdienst EOD heeft de brief onderzocht en in een bomkoffer naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht. Omdat de brief niet geopend was, was de inschatting dat het ontploffingsgevaar klein was en is besloten om het postsorteercentrum niet te ontruimen.

Motief onduidelijk

De politie zei eerder uit te gaan van één en dezelfde afzender. Wie dat is en wat het motief is, is nog onbekend. Mogelijk is er sprake van afpersing.