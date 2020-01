1917 en Once Upon a Time in Hollywood grote winnaars Golden Globes

De film 1917 is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot Beste film in de categorie drama. Sam Mendes kreeg ook de prijs voor Beste regisseur. De Golden Globes zijn na de Oscars de belangrijkste filmprijzen.

De prijs voor Beste komedie/musical ging naar Once Upon A Time in Hollywood. De film van Quentin Tarantino, een hommage aan het medium film en aan Hollywood in de jaren 60, won ook in de categorie Beste scenario en Beste mannelijke bijrol (Brad Pitt).

Bosbranden Australië

De prijs voor Beste acteur in een miniserie ging naar Russell Crowe voor zijn rol als Fox News-ceo Roger Ailes in The Loudest Voice. Hij was zelf niet bij de uitreiking aanwezig, omdat hij naar eigen zeggen zijn huis en gezin in Australië moet beschermen tegen de bosbranden. Wel liet hij een boodschap achter, die werd voorgelezen door actrice Jennifer Aniston.

"Vergis je niet, de tragedie die zich momenteel afspeelt in Australië komt door klimaatverandering'', liet Crowe weten. "We moeten iets doen met alle wetenschap die we hebben, ons wereldwijd richten op groene energie en onze unieke en geweldige planeet respecteren.''

Netflix

Het gala werd voor de vijfde keer gepresenteerd door de Britse komiek Ricky Gervais, die door de filmwereld wordt gevreesd om zijn harde grappen. En die werden ook zeker uitgedeeld. Zo maakte hij Joe Pesci uit voor Baby Yoda en stak hij de draak met Leonardo di Caprio.

"Once Upon a time in Hollywood duurde zo lang, tegen het einde van de première was de date van Leonardo DiCaprio te oud voor hem geworden", zei Gervais in zijn openingsspeech. Hij doelde daarmee op het 23 jaar jongere model waarmee de acteur onlangs werd gespot.

Netflix was op voorhand al een van de grote kanshebbers. "Niemand geeft meer om films, niemand gaat meer naar de bioscoop, iedereen kijkt tegenwoordig Netflix", zei Gervais. "Ik kan deze drie uur durende awardshow heel simpel samenvatten: goed gedaan Netflix, jullie winnen alles."

Diversiteit

Waar vorig jaar het aantal gekleurde regisseurs onder de genomineerden hoger dan ooit was, lag dat aantal nu een stuk lager. "Daar kunnen we niks aan doen. De organisatie is gewoon heel erg racistisch", grapte Gervais in zijn openingsspeech.

In de categorie Beste regisseur waren geen vrouwen genomineerd. Wel won Hildur Guðnadóttir als eerste vrouw ooit de prijs voor Beste originele muziek voor Joker.

Ellen DeGeneres werd geëerd voor haar hele carrière met de zogenoemde Carol Burnett Award. De 61-jarige DeGeneres krijgt de oeuvreprijs voor haar bijdrage aan de Amerikaanse televisiewereld.

Actrice Kate McKinnon roemt onder meer haar rol als voortrekker voor lesbiennes in de media.