Ellen DeGeneres krijgt Golden Globe-oeuvreprijs

De Amerikaanse talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres krijgt tijdens de uitreiking van de Golden Globes begin volgend jaar een televisie-oeuvreprijs. Dat heeft de Hollywood Foreign Press Association vandaag bekendgemaakt.

De 61-jarige DeGeneres krijgt de Carol Burnett Award voor haar bijdrage aan de Amerikaanse televisiewereld. Haar talkshow The Ellen DeGeneres Show is sinds 2003 een van de meest bekeken middagprogramma's in de Verenigde Staten. De show won al 61 Emmy Awards en 17 People's Choice Awards. Op dit moment loopt het zeventiende seizoen.

"DeGeneres is een pionier die al bijna 25 jaar met charme en scherpe humor haar publiek weet te boeien", schrijft Lorenzo Soria, voorzitter van de Hollywood Foreign Press Association in een persbericht. "Ze heeft zowel voor als achter de schermen een enorme bijdrage geleverd aan televisie."

Uit de kast

DeGeneres begon haar carrière met stand-up comedy, begin jaren 90 begon ze ook met acteren. In 1994 brak ze door dankzij haar hoofdrol in de komedieserie Ellen. Die serie was in Amerika tot 1998 te zien. Vanaf 2000 kwam er een vervolg: The Ellen Show. De laatste jaren presenteert ze naast haar dagelijkse talkshow ook grote awardshows, waaronder de Emmy's en de Oscars.

In 1997 vertelde DeGeneres in de talkshow van collega Oprah Winfrey dat ze op vrouwen valt. Ze schrijft televisiegeschiedenis als kort daarna ook haar personage in de serie Ellen uit de kast komt. In 2008 trouwt de televisiester met haar grote liefde, actrice Portia de Rossi.