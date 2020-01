Acrobate viel uit nok Carré door afgebroken tand

De acrobate die vrijdag nekletsel opliep bij een val uit de nok van theater Carré viel doordat bij haar partner een tand afbrak. Dat zegt circusproducent Henk van der Meijden tegen De Telegraaf en het ANP.

"In het ziekenhuis zagen ze dat hij een tand miste", zegt hij tegen de krant. "Dat is volgens hem ook de oorzaak. Die tand brak af en daardoor viel in zijn mond de druk weg waarmee hij het bitje vastbeet waar zij aan hing."

De Sky Angels werken met touwen en mondbitjes: