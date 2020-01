Twee artiesten vallen van tien meter hoogte tijdens act Kerstcircus Carré

Bij een voorstelling van het Wereldkerstcircus in theater Carré in Amsterdam zijn twee artiesten naar beneden gevallen. De show is direct stilgelegd.

De politie zegt dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze haalden beide nog adem, maar een van hen is ernstig gewond geraakt. Ze zouden een val van tien meter hebben gemaakt. Er deden twee mannen aan de act mee. Het zou gaan om een act van de 'Sky Angels.'

Een ooggetuige vertelt aan de lokale zender AT5 dat een van de mannen bewusteloos op de vloer lag. De voorstelling, die was uitverkocht, is afgeblazen. Het publiek is rustig naar buiten geleid.

Het ongeval gebeurde rond 18.50 uur. Er zijn meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen. Omdat het wordt gezien als een arbeidsongeval gaat de Inspectie SZW onderzoek doen.

Wereldkerstcircus

In het theater wordt tot 5 januari drie keer per dag een kerstshow gegeven. Het Wereldkerstcircus viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum. Er doen circusartiesten uit negen landen over de hele wereld aan mee. De act Sky Angels won in 2017 de prestigieuze circusprijs De Gouden Clown.

Carré beraadt zich volgens de politie nog over wat er met de komende voorstellingen gaat gebeuren.