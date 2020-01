Guaidó mag parlement Venezuela niet in en spreekt van coup

Met een beroep op de grondwet riep Guaidó (36) zichzelf bijna een jaar geleden uit tot interim-president van Venezuela. Hij zei dat Maduro bij de presidentsverkiezingen in 2018 had gefraudeerd en dat diens positie daarmee vacant was. In de grondwet staat dat in zo'n geval de voorzitter van het parlement de presidentiële taken waarneemt. Meer dan vijftig landen hebben hem als legitieme machthebber erkend, waaronder Nederland en de Verenigde Staten.

Venezuela, met de grootste bewezen olievoorraden ter wereld, gaat al jarenlang gebukt onder een diepe economische crisis. Mensen lijden honger en het land kampt met medicijntekorten en een hyperinflatie. Miljoenen Venezolanen zijn naar buurlanden gevlucht.