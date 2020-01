Eerste Turkse militairen op weg naar Libië om premier te helpen

De eerste Turkse militairen zijn onderweg naar Libië. Dat heeft president Erdogan bekendgemaakt. De militairen gaan naar het door oorlog verscheurde land om premier Fayez al-Sarraj te steunen.

De Libische premier is een felle strijd om de macht verwikkeld met troepen van oud-generaal Haftar. De afgelopen weken werd vooral hevig gevochten rond de hoofdstad Tripoli. Gisteren nog kwamen dertig mensen om bij een luchtaanval op een militaire basis in Tripoli. De meeste slachtoffers waren rekruten van pro-regeringsmilities.

Sarraj, die de door de VN erkende regering leidt, had eind vorige maand om hulp gevraagd aan de Turken. Afgelopen donderdag stemde het parlement in Ankara in met een mandaat voor een jaar. Het is onduidelijk hoeveel militairen naar Libië gaan.

Offensief

Na de val van dictator Kadhafi in 2011 ontbrandde in Libië een strijd om de macht. Drie jaar later keerde de 75-jarige oud-generaal Haftar, die onder Kadhafi was verbannen, terug naar Libië met als doel de macht over te nemen.

Inmiddels heeft de krijgsheer bijna twee derde van het land in handen. In april startte Haftar een offensief om de hoofdstad Tripoli in te nemen. Er wordt nog altijd gestreden om de stad.

Haftar wordt daarbij gesteund door onder meer Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Die zien in hem een buffer tegen extremistische groepen. Tegenstanders als Turkije beschouwen Haftar juist als de nieuwe Kadhafi.

Turkije en Libië zoeken al langer toenadering tot elkaar. Zo maakten ze onlangs ook afspraken over zeegrenzen. Turkije zegt dat samenwerking met Libië nodig is voor stabiliteit in de regio.