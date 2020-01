Banken bevriezen rekeningen van Nederlandse toeval-Amerikanen

Tienduizenden Nederlanders worden toeval-Amerikanen of Accidental Americans genoemd. Zij zijn in de VS geboren en hebben daar korte tijd gewoond, vaak alleen als baby. Omdat ze toch Amerikaans staatsburger zijn, moeten ze in de VS belasting betalen. Banken willen hun Amerikaanse bsn (social security number) hebben, maar dat hebben de toeval-Amerikanen niet. Zo'n nummer aanvragen duurt maanden en het enige alternatief is het Amerikaans staatsburgerschap opgeven.

Ronald Ariës is een van de toeval-Amerikanen en heeft een procedure aangespannen tegen zijn bank. "Ik kan niet tegen onrecht en dat is precies wat dit is. Ik heb daar niet gewoond, geen studie gevolgd, niet gewerkt, ik heb altijd in Nederland belasting betaald." Hij vindt dat het Nederlandse ministerie van Financiën tegen de Amerikanen moet zeggen dat zij hem met rust moeten laten.