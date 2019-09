Versoepeling belastingplicht voor 'per-ongeluk-Amerikanen'

Nederlanders die in de Verenigde Staten zijn geboren of een Amerikaanse ouder hebben, moeten belasting betalen in Amerika. Dat leidt tot problemen, want Nederlandse banken dreigen binnenkort hun bankrekeningnummer te blokkeren of op te heffen. Om dat te voorkomen, is nu een overgangsregeling bedacht.

Het gaat om zo'n 40.000 Nederlanders die bijvoorbeeld nog nooit in Amerika hebben gewoond, in Nederland zijn opgegroeid of 'Jip-en-Janneke-Engels' spreken, legde Daan Durlacher uit in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is van de organisatie Americans Overseas, die Amerikanen in Europa helpt.

Om belastingontduiking tegen te gaan, bepaalde toenmalig president Obama in 2009 dat alle Amerikanen belasting moeten betalen, ook Amerikanen die hun geld op een buitenlandse rekening stallen. Voor de handhaving van dit beleid schakelde Obama de hulp in van Europese landen. Zij moesten hun banken aansporen om te controleren of staatsburgers een rekening hebben. Zo ja, dan moet die worden opgegeven aan de Amerikaanse belastingdienst.