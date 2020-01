Fabrikant mikt op middenklasse met (iets) goedkopere elektrische auto

Een Tesla is voor veel consumenten te duur. Dit jaar komen diverse autoproducenten met een elektrisch middenklassemodel. Zo komen de Opel e-corsa, een Peugeot e-208 en een nieuwe elektrische Golf, de Volkswagen ID.3 op de markt.

De goedkoopste modellen kosten rond de 30.000 á 35.000 euro. Voor een nieuwe Tesla Model 3 betaal je rond de 50.000 euro. Dat blijven prijskaartjes waar menig consument in de showroom van schrikt, maar de auto's zijn net iets goedkoper dan hun voorgangers.

Bovendien staan er andere voordelen tegenover, zegt Frank Jacobs van tijdschrift Autoweek. "Stroom is goedkoper dan benzine, je betaalt geen wegenbelasting, er zijn minder onderhoudskosten en de restwaarde zal over een jaar of 5 hoger zijn." Want voor tweedehands benzine- en dieselauto's is over vijf jaar minder animo, redeneert Jacobs.

De actieradius is nog altijd lager dan die van een gemiddelde benzineauto, maar ook op dit punt wint elektrisch rijden terrein. Met de nieuwe lichting middenklassemodellen rijd je onder ideale omstandigheden zo'n 400 kilometer op een volle batterij. In hoeverre dat in de praktijk lukt, hangt af van de rijstijl en de temperatuur.

Verdubbeling in 2019

In 2019 was ruim tien procent van de nieuw verkochte auto's elektrisch, blijkt uit cijfers van de BOVAG. Dat komt vooral door zakelijke rijders met gunstige lease-bijtellingsvoorwaarden. Die bijtelling, die vorig jaar 4 procent was en dit jaar omhoog gaat naar 8 procent, veroorzaakte zelfs nog een eindejaarsrush in december.

Dit is de ontwikkeling van het aantal volledig elektrische auto's in Nederland: