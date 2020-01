Hoe pro-Iraanse milities zoveel invloed konden krijgen in Irak

Aanvallen van pro-Iraanse milities op Amerikaanse doelen in Irak leidden gisteren in Bagdad tot de liquidatie van de tweede man van Iran, generaal Qassem Soleimani, die volgens de Amerikanen de milities aanstuurt.

Volgens de Amerikaanse denktank Wilson Center telt Irak op dit moment zo'n 60 milities met in totaal 100.000 tot 150.000 strijders. Die zijn net zo divers als het land, met soennitische, christelijke, Koerdische en zelfs Iraaks-Turkmeense milities.

De meeste van deze milities zijn echter, net als de meerderheid van de Iraakse bevolking, sjiitisch en hebben de steun van het eveneens sjiitische Iran.

Hoe zijn die milities ontstaan?

Milities zijn in Irak zo oud als het land zelf, dat werd in 1920 gecreëerd door de Britten in delen van het ondergegane Ottomaanse rijk. "Ik heb een overheid met 15.000 wapens die moet regeren over een volk met 120.000 wapens", verzuchtte de Iraakse koning Faisal I destijds.

Faisal, een Arabische soenniet, was door de Britten aangesteld om het etnisch en religieus verdeelde land vol rivaliserende groepen te besturen. De milities van die groepen zijn van oudsher instrumenten voor binnen- of buitenlandse mogendheden om zaken te bewerkstelligen in Irak.

Zo had de soennitische dictator Saddam Hussein zijn eigen paramilitaire organisatie om orde te houden in de gebieden waar hij minder gezag had. De Amerikanen steunden op hun beurt juist weer de sjiitische milities die tegen Hussein streden.

Wie zijn die pro-Iraanse milities?

Volgens Wilson Center zijn de pro-Iraanse milities in drie categorieën in te delen. De eerste groep is direct getraind door de Revolutionaire Garde, het elitekorps van het Iraanse leger dat door de VS als terroristische organisatie wordt beschouwd, en heeft trouw gezworen aan de Iraanse ayatollah Khamenei.

Wat doet de Revolutionaire Garde precies? We leggen het uit in deze video: