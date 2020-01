Raketten afgevuurd op centrum Bagdad en Iraakse vliegbasis

Op twee plekken in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten neergekomen. Dat gebeurde onder meer in de zogenoemde Groene Zone in het centrum, waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd.

Niemand raakte gewond. De raket viel volgens politiebronnen van persbureau Reuters op een groot plein, op een kilometer van de Amerikaanse ambassade. Een raketaanval in een ander deel van Bagdad verwondde vijf mensen.

Ook kwamen er twee raketten neer buiten een Iraakse vliegbasis zo'n 80 kilometer van de hoofdstad. Daar zijn Amerikaanse militairen gelegerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade aan de basis.

De pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah waarschuwt Iraakse militairen om vanaf zondagavond ten minste een kilometer uit de buurt van Amerikaanse bases in het land te blijven. Een van de oprichters van Kataib Hezbollah werd gisteren in Bagdad vermoord bij hetzelfde bombardement als waarbij de hoogste Iraanse militair Soleimani omkwam. Iran heeft wraak gezworen voor die liquidatie.