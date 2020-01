Oorzaak treinontsporing Den Haag lijkt defect aan wielen

ProRail Gebruiker geverifieerd door Twitter @ProRail

Aannemer @BAMInfra_nl is druk bezig met de herstelwerkzaamheden in #DenHaag. Daar ontspoorde donderdag een treinstel van @NS_online en beschadigde daardoor een groot deel van het spoor. Het is een flinke klus, maar de werkzaamheden verlopen tot nu voorspoedig.