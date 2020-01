Tot maandag geen rechtstreekse treinen tussen Den Haag en Utrecht

De herstelwerkzaamheden aan het spoor tussen Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg, waar gisteren een trein ontspoorde, gaan zeker tot maandagochtend duren. Eerder zouden de treinen vanmiddag weer gaan rijden.

De ontspoorde trein is inmiddels van het spoor gehaald. "Nu de trein er niet meer staat, zien we dat de schade erg tegenvalt. We hebben echt de tijd nodig om alles te repareren", zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail tegen Omroep West. Volgens hem zijn tientallen meters spoor beschadigd.

De trein ontspoorde donderdagmiddag ter hoogte van Voorburg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen nog onderzoek.

ProRail raadt reizigers aan om de reisplanner goed in de gaten te houden voor eventuele veranderingen. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal moeten voorlopig omreizen via Schiphol.