Haagse politie beantwoordt vragen na brand met twaalf gewonden

De politie staat dit weekend met een mobiele container op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, waar woensdagavond twaalf mensen gewond raakten bij een brand onder een appartementencomplex. Mensen die vragen hebben over de brand of juist informatie willen delen met de politie, kunnen bij agenten in de container terecht.

De brand woedde in zeven auto's, die onder het appartementencomplex stonden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners van het complex konden daardoor niet meer zelf naar beneden en moesten met hoogwerkers uit het gebouw worden gehaald. Twaalf mensen raakten gewond. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend.

Het vuur is vermoedelijk aangestoken. Mensen die met de politie willen praten, kunnen vandaag en morgen terecht bij de container van 10.00 uur tot 17.00 uur.