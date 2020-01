Haagse politie zet meer mensen in op onderzoek naar brand Nieuwjaarsdag

De politie in Den Haag zet meer rechercheurs in voor het onderzoek naar de brand op Nieuwjaarsdag op een parkeerterrein van een appartementencomplex. De brand is vermoedelijk aangestoken. "Om de onrust in de wijk weg te nemen is een Team Grootschalige Opsporing gevormd", zegt een woordvoerder.

Dit team bestaat uit 10 tot 20 personen met verschillende specialismen. Rechercheurs onderzoeken onder meer camerabeelden die die avond zijn gemaakt.

De brand op het parkeerterrein onder het complex aan de Laan van Wateringse Veld brak woensdag aan het begin van de avond uit. Door de rook waren de vluchtwegen afgesloten. Mensen raakten in paniek en er ontstonden levensgevaarlijke situaties.

De brandweer zette hoogwerkers in. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Meer dan tien mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zeker zeven auto's brandden volledig uit.

Beelden van de brand op Nieuwjaarsdag: