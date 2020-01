Vader van overleden peuter zegt dat val in water noodlottig ongeval was

De 3-jarige jongen die op 18 december in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena in het water terechtkwam en later overleed, is volgens zijn vader niet door een misdrijf om het leven gekomen. De vader van de jongen werd aangehouden nadat de peuter was gevonden. Via zijn advocaat laat de 39-jarige Utrechter weten dat zijn zoon door een 'noodlottig ongeval' in het water belandde.

De peuter werd door hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij op Oudejaarsavond. Zijn vader werd na de vondst van het jongetje, dat toen nog in leven was, opgepakt voor poging tot doodslag en onttrekking aan het ouderlijk gezag. Hij zit nog steeds vast.

Uitgegleden

De man had op de dag van het incident de jongen om 17.00 uur naar zijn moeder moeten brengen in Utrecht, meldt RTV Drenthe. Waarom hij in plaats daarvan naar Drenthe reed, is niet duidelijk. Aan de regionale omroep laat zijn advocaat weten dat de Utrechter na zijn arrestatie een uitgebreide verklaring heeft afgelegd, waarin hij heeft aangegeven dat er een ongeluk was gebeurd waarbij zijn zoon was uitgegleden en in het water belandde. De vader zou het water in gegaan zijn om hem te redden, maar dat lukte niet, zegt ze.

Vervolgens zou hij 112 hebben gebeld. Hij heeft daarbij de juiste locatie doorgegeven, benadrukt de advocaat. Dat doet ze omdat door verschillende media is gesuggereerd dat hij een verkeerde plek had genoemd. Ook bestrijdt de advocaat berichten waarin is geschreven dat de man geen nat pak zou hebben gehad.

Vraagtekens

Een persofficier wil tegen RTV Drenthe weinig zeggen over de zaak. Wel wil ze kwijt dat de verdenking van poging tot doodslag is veranderd in doodslag, nu de jongen is overleden. "Wij zetten vraagtekens bij de verklaring van de verdachte", zegt ze ook nog.

Het is voor het eerst dat de advocaat van de verdachte iets zegt over de zaak. Tot gistermiddag mocht ze in het belang van het onderzoek niets zeggen.

Volgende week wordt besloten of het voorarrest van de man wordt verlengd.