Jongetje van 3 uit kanaal Tynaarlo gehaald, man opgepakt

In Tynaarlo is een 3-jarig jongetje uit Utrecht zwaargewond geraakt nadat hij in het Noord-Willemskanaal was terechtgekomen. Hulpdiensten hebben hem uit het water gehaald. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het kind in het water in de Drentse plaats is terechtgekomen, is nog onduidelijk. De politie doet ter plekke forensisch onderzoek.

Een 39-jarige man uit Utrecht is aangehouden in verband met de zaak. De politie onderzoekt zijn rol nog.