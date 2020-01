CDA'er De Jonge wil maximum aan aantal immigranten

CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge vindt dat de huidige aantallen immigranten "echt te hoog" zijn. Hij wil dat Nederland het aantal immigranten beperkt, maar wil daar geen getal op plakken. "Dan gaat dat een eigen leven leiden. Veel belangrijker is de discussie: willen we het houden zoals het nu gaat?"

"Dat migratie ons overkomt, maakt mensen onzeker", zeg De Jonge in een interview met NRC. Hij wil dat er een doelstelling komt, een bovengrens aan het aantal vluchtelingen en arbeidsmigranten dat zich in Nederland kan vestigen. "We zijn een ongelofelijk solidair landje. Als we willen dat dat zo blijft, moeten we het aantal begrenzen."

Helemaal geen immigranten meer toelaten, zoals PVV en FVD willen, is wat de minister van Volksgezondheid betreft geen oplossing. Hij stelt dat bij "een immigratie van nul je bevolking krimpt", wat problemen oplevert voor de gezondheidszorg en de economie. Maar het huidige aantal - waarbij er 80.000 meer immigranten dan emigranten zijn - vindt hij dus wel te hoog.

Lijsttrekker

De Jonge zegt dat hij er nog over nadenkt of hij zich kandidaat wil stellen voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Hij wordt gezien als een linkse CDA'er. In de NRC zegt hij dit niet te herkennen. "Ik ben ook niet rechts. Ik hou ontzettend van het midden. Ik hou er ook van dat we een sociale partij zijn."

Eerder deze week had een andere veel genoemde kandidaat-lijsttrekker, minister Hoekstra van Financiën, een interview met het AD. Daarin zei hij dat de stijgende kosten van de zorg op termijn niet houdbaar zijn.