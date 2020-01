Ooggetuige Carré: het ging mis toen hij met het touw en het bitje bezig was

"Het was een heel dynamische voorstelling", zegt Dennis. "Het ging mis toen de man met zijn ene arm zijn vrouw vasthield en ook met het touw en het bitje bezig was. Hij verloor zijn grip. Omdat ze ronddraaiden, kwamen ze aan de rand van de ring terecht. Zij viel op haar rug en bleef roerloos liggen. Hij bewoog nog."

Het publiek reageerde met kreten van afschuw, maar er was ook twijfel of het misschien bij de act hoorde. "Maar dan komen er van achteren en uit de zaal mensen aangerend en dringt het tot je door dat het echt is." Dennis liet zijn kinderen de andere kant op kijken.

Het moet zo'n twee minuten geduurd hebben voordat de spreekstalmeester vertelde dat de voorstelling voortijdig was beëindigd. Hij vroeg het publiek de zaal te verlaten, zodat hulpverleners hun werk konden doen. Kort daarna arriveerden de eerste ambulances.

Geen slachtofferhulp

Ook Dennis en zijn familie vertrokken. "Tot de jongste drong het niet zo door wat er gebeurd was, maar aan de oudsten heb ik uitgelegd dat het acrobatenvak een vak met risico's is. Ze trainen wel met een vangnet, maar bij de voorstelling doen ze het zonder. Dat maakt het spannend voor het publiek." Daarna probeerde hij de spanning weg te nemen door over de clowns te beginnen.

Getuigen van geweld of ernstige ongelukken krijgen vaak slachtofferhulp aangeboden. Dennis heeft daar zelf geen behoefte aan. "We gaan naar ze kijken, omdat ze iets bovenmenselijks durven. Het risico is onderdeel van de show. Dat hoort erbij. Als je daar niet tegen kunt, moet je er niet naartoe gaan. Maar het is wel belangrijk hoe het afloopt met het echtpaar, of ze het allebei overleven en geen blijvend letsel overhouden."

Voorstellingen gaan door

Dennis kan zich goed voorstellen dat de avondvoorstelling, die om 20.00 uur zou beginnen, is afgelast. "Voor die andere artiesten en mensen van Carré is het ook een schok." Hij heeft er geen moeite mee dat de voorstellingen van morgen en overmorgen doorgaan. "Die artiesten trainen daar dag en nacht voor. Dit is hun leven."

Hij en zijn familie hebben de avond afgesloten in een restaurant. Dat stond al gepland, maar hielp ook om over de schrik heen te komen.