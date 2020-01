Al jullie vragen (én antwoorden) over de liquidatie van de Iraanse generaal

Iran zal de dood van de generaal snel willen vergelden, omdat zij bang zijn anders gezichtsverlies te leiden, zegt Sabir. Maar, stelt hij later in de Q&A, de escalatie kan ook meevallen.

"Iran moet wel reageren, alleen de vraag is hoe ze dat gaan doen. Want Iran weet ook dat het een militaire confrontatie met de VS nooit gaat winnen. Dus als het regime wil aanblijven zal het geen directe oorlog met Amerika willen voeren."

Een mogelijkheid is dat Iran Amerikaanse of Westerse doelen gaat aanvallen in de regio. Dat kan volgens Sabir met behulp van de milities die ze hebben, zoals Hezbollah in Libanon en verschillende milities in Irak. Omdat ook een belangrijke Iraakse militieleider is gedood bij de aanval, en die militie mogelijk wraak wil nemen, is het volgens Sabir goed mogelijk dat vergelding in Irak plaatsvindt.

Inzet kernwapens

De vraag of deze escalatie gaat uitmonden in een wereldoorlog, komt veel te vroeg, zegt Sabir. De kans dat er kernwapens zullen worden ingezet, acht hij op dit moment ook klein: "Voor zover ik weet heeft Iran geen nucleaire middelen. De Amerikanen hebben die wel, maar het lijkt me sterk dat zij op dit moment dit soort wapens gaan gebruiken."

Tegelijkertijd heeft Trump eerder ook gezegd geen nieuwe oorlog te willen in het Midden-Oosten. Sabir legt in deze video uit waarom de VS nu toch deze aanval hebben gepleegd: