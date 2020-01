Burgemeester Utrecht vraagt eigen partij in te stemmen met vuurwerkverbod

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht heeft zijn eigen VVD opgeroepen om mee te werken aan een verbod op vuurwerk voor consumenten. Hij deed dat in een interview met het radioprogramma 1op1 op NPO Radio 1.

"Ik ben al heel lang voor een vuurwerkverbod. Op dat punt ben ik het oneens met de VVD", zei hij. "Ik betreur het zeer, maar we hebben het volstrekt uit de hand laten lopen."

Van Zanen zegt het verbod geleidelijk te willen invoeren. Volgens hem is Utrecht daar al een aantal jaar geleden mee begonnen. "Zolang er geen landelijk verbod is, zijn we begonnen met vuurwerkluwe zones." Zo zijn bijvoorbeeld de parken in de Domstad al vuurwerkvrij, schrijft RTV Utrecht.

Strengere straffen

Daarnaast roept de burgemeester ouders van kinderen die met vuurwerk stunten op om hen strenger te straffen. Hij is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" over de leeftijd van sommige arrestanten. "Onvoorstelbaar. Daar zat in mijn ogen een klein kind vast. Niet voor kattenkwaad, maar voor misdrijven."

De politie heeft tijdens deze jaarwisseling in Utrecht 38 mensen aangehouden. Onder meer een agent raakte gewond nadat een politiebusje werd bekogeld met vuurwerk. Toen hij de verantwoordelijke wilde oppakken, werd hij geraakt door vuurwerk dat omstanders naar hem gooiden.