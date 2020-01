Opnieuw bombrief aangetroffen, nu bij hotel Okura in Amsterdam

Bij hotel Okura aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam-Zuid is een bombrief gevonden. Medewerkers van de postkamer van het hotel vonden de brief en sloegen alarm. Het hotel hoeft niet ontruimd te worden, laat de politie weten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakket.

De brief heeft dezelfde kenmerken als de bombrieven die de afgelopen week werden aangetroffen bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, laat een woordvoerder van de politie weten. Zo is met een sticker het logo van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau op de envelop geplaatst en zit er een verdikking in de envelop.

"Zo'n sticker gebruikt het CIB niet, die drukken het logo op de envelop", zegt een woordvoerder. "En hier is er sprake van een losse sticker." Het incassobureau heeft volgens de politie niets met de zaak te maken.

Waardoor de verdikking in de envelop ontstaat, is niet duidelijk. Gisteren zei de directeur van een bedrijf waar een soortgelijke brief werd gevonden dat er in de brief iets zat "wat op een batterijtje leek".

Gevaarlijk

Gisteren maakte de politie bekend dat er zes bombrieven zijn binnengekomen bij een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaar in Utrecht, een tankstation en autobedrijf in Rotterdam en het hoofdkantoor van het CIB in Rotterdam. De explosieven gingen niet af, maar hadden volgens de politie zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De politie gaat ervan uit dat het gaat om één en dezelfde afzender. Over een motief tast de politie nog in het duister. Mogelijk is er sprake van afpersing.