Reisadvies oosten van Australië aangepast: alleen als het noodzakelijk is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag past het reisadvies voor een groot gebied in het oosten van Australië aan. Het raadt aan om alleen naar de deelstaat New South Wales te reizen als dat noodzakelijk is. In die deelstaat liggen onder andere de miljoenenstad Sydney en de hoofdstad Canberra.

Door honderden bosbranden lopen mensen gezondheidsrisico's, kunnen vluchten vertraagd zijn of geannuleerd worden en zijn er mogelijk langere reistijden door files, schrijft het ministerie.

Eerder vandaag werd in New South Wales opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Dat was in december ook al het geval. Ook andere regio's kampen met brandhaarden. Deelstaatpremier Daniel Andrews waarschuwde de inwoners van de deelstaat Victoria: "Wie kan, moet vertrekken. Als u dat niet doet, kunnen we uw veiligheid niet garanderen."

De noodtoestand in New South Wales duurt tot zeker 9 januari. Naar verwachting stijgt het kwik daar opnieuw tot boven de veertig graden. In combinatie met de voorspelde krachtige wind, verwachten ze in Australië dat het vuur verder aanwakkert.

Premier uitgescholden

Veel Australiërs hebben kritiek op de manier waarop premier Morrison omgaat met de branden. Dat begon al een aantal weken geleden, omdat hij op vakantie ging terwijl zijn land werd geteisterd door de bosbranden.

Eerder vandaag bezocht premier Morrison het deels afgebrande stadje Cobargo, waar hij vervolgens werd uitgejouwd: