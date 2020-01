Oproep aan duizenden toeristen aan Australische kust: vlucht voor natuurbranden

In Australië krijgen duizenden toeristen die langs de oostkust verblijven het dringende advies om voor zaterdag te vertrekken. De autoriteiten van de deelstaat New South Wales zeggen dat vakantiegangers het gebied tussen de kustplaats Batemans Bay en de grens met de deelstaat Victoria moeten verlaten. Het gebied strekt zich uit over 240 kilometer.

"Het wordt zaterdag erger dan wat we eerder hebben moeten doorstaan", waarschuwt regionale bestuurder Andrew Constance. Komend weekend wordt er harde wind verwacht en stijgt de temperatuur waarschijnlijk tot boven de 40 graden. Dat wakkert de bosbranden nog verder aan.

Lange rijen

Veel mensen verlaten het gebied al. Het leger helpt daarbij met twee schepen en vijf helikopters. De verplaatsing van mensen moet voor een deel via de lucht en over het water, doordat wegen op sommige plaatsen door de branden onbegaanbaar zijn.

Mensen proberen nog eten en drinken in te slaan bij supermarkten en te tanken bij pompstations, maar op veel plaatsen is niks meer te halen. Het leger voorziet mensen ook van brandstof en drinkwater.

Vermisten

Een van de schepen in Victoria is naar de kustplaats Mallacoota gestuurd. Daar zijn ongeveer 4000 mensen op Oudejaarsdag naar het strand gevlucht terwijl een groot deel van de huizen in het stadje afbrandde. Een deel bleef gespaard omdat de wind draaide. Het schip kan 1000 mensen evacueren.

In Victoria maken de autoriteiten zich zorgen over het lot van zeventien mensen. Zij verblijven in de regio East Gippsland en het is niet mogelijk contact met ze te krijgen.

Honderden brandhaarden

Australië wordt al weken geteisterd door bosbranden. Door de extreme droogte zijn er in de zwaarst getroffen deelstaten Victoria en New South Wales al 200 brandhaarden. Sinds maandag zijn er in die laatste staat al zeven mensen omgekomen, waaronder een iemand van de vrijwillige brandweer. Er wordt nog een iemand vermist.

Naar schatting vijf miljoen hectare grondgebied zijn in vlammen opgegaan. Zeker 17 mensen overleden en meer dan duizend huizen zijn verwoest.

Het werk dat de Australische hulpdiensten doen, is niet zonder gevaar voor eigen leven. Zo is te zien op beelden die de brandweer op sociale media heeft verspreid.