Molenaar van afgebrande molen: 'Restauratie gaat jaren duren'

Hoewel het zwartgeblakerde geraamte en de wieken nog overeind staan, gaat de restauratie van de afgebrande molen in Bovenkarspel een langdurige klus worden. Dat zegt molenaar Johan Ooijevaar.

Zo blijkt de kap nog redelijk intact, maar is het houtwerk ernstig beschadigd. "Dit gaat zo veel werk kosten om alle brandschade weg te krijgen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Volgens Ooijevaar wordt het een enorme klus om de molen weer terug te krijgen in de oude staat. "Hier zijn we zeker een paar jaar mee zoet. Dit gaat echt heel erg lang duren", zegt hij bedroefd.

Inzamelingsacties

Tijdens de Nieuwjaarsnacht verwoestte een grote brand de molen uit 1848 grotendeels. Er wordt nog onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan, maar volgens Ooijevaar lijkt vuurwerk de boosdoener.

Inmiddels zijn er twee inzamelingsacties gestart voor de herbouw van de molen. "Prachtig, want ik gok wel dat het nodig is. Anders moeten we het zelf betalen. De gemeente heeft ook weinig geld, dus ik denk niet dat zij ons kunnen helpen op dat vlak", aldus Ooijevaar.

Hoeveel er precies nodig is voor de wederopbouw, is nog niet duidelijk. Wel betaalt de verzekering 65 procent van het totaalbedrag.