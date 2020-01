België pakt Puigdemont voorlopig niet op

De Brusselse onderzoeksrechter heeft het Spaanse arrestatiebevel tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsleider Carles Puigdemont opgeschort. Ook de Catalaanse politicus Antoni Comín, die net als Puigdemont als balling in België woont, hoeft voorlopig niet voor aanhouding en uitlevering aan Spanje te vrezen. Puigdemont maakte het nieuws via Twitter bekend, en zijn advocaat Paul Beckaert heeft de beslissing bevestigd.

Spanje wil de twee berechten voor hun rol bij het organiseren van een verboden referendum over onafhankelijkheid voor Catalonië.

De Belgische onderzoeksrechter heeft besloten het aanhoudingsbevel naast zich neer te leggen, in navolging van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, medio vorige maand, in de zaak van Oriol Junqueras. Deze in Spanje gedetineerde Catalaanse leider kreeg net als Puigdemont en Comín een zetel in het Europees Parlement bij de laatste verkiezingen. Maar het Europees Parlement liet hen niet toe nadat Spanje had geweigerd aan de benodigde formaliteiten te voldoen.

Vergaderingen bijwonen

De Europese rechter oordeelde vorige maand echter dat Junqueras als Europarlementariër onschendbaar is en in vrijheid vergaderingen van het EP moet kunnen bijwonen, in Brussel en in Straatsburg. Volgens het hof geniet een Europarlementariër onschendbaarheid vanaf het moment dat hij of zij is gekozen. De onderzoeksrechter past die uitspraak nu ook toe op de twee Catalanen die sinds 2017 in ballingschap in België wonen.

Het arrestatiebevel tegen de twee wordt opgeschort tot het Europees Parlement zelf beslist over de onschendbaarheid van Puigdemont en Comín. Spanje kan het EP vragen hun onschendbaarheid op te heffen, maar het Spaanse Hooggerechtshof heeft zo'n verzoek nog niet gedaan.